İstanbul Valiliği: "Nissan eski CEO'sunun Lübnan'a kaçmasına ilişkin 7 kişi gözaltında" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Valiliği: 'Nissan eski CEO'sunun Lübnan'a kaçmasına ilişkin 7 kişi gözaltında' - Son Dakika

İstanbul Valiliği: "Nissan eski CEO'sunun Lübnan'a kaçmasına ilişkin 7 kişi gözaltında"

6 saat önce

İstanbul Valiliği, Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılmasına ilişkin 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği:

İstanbul Valiliği, Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılmasına ilişkin 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.


İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, " Japonya'dan yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelen Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına imkan sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S. ile şirket yöneticisi O.K. ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K. ve İ.M.H. adlı 7 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince gözaltına alınmıştır" denildi. - İSTANBUL

İstanbul, Nissan, Lübnan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Nissan'ın firari eski Başkanı için, Interpol'den tutuklama emri
Rihanna'nın iç çamaşırlı pozları sosyal medyaya damga vurdu MasterChef'te ikinci olan Alican'dan itiraf: Hayal kırıklığı oldu 19 yaşındaki ağabey, bilgisayar oyunu için çıkan tartışmada 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
21:42 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Libya Tezkeresiyle ilgili değerlendirme Açıklaması - Son Dakika Haber
21:40 Son dakika: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama geldi - Son Dakika Haber
21:40 Dışişleri Bakanlığından EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama - Son Dakika Haber
21:35 İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi liderleri EastMed boru hattı projesini imzaladı - Son Dakika Haber
21:30 Libya Tezkeresi Alman medyasında geniş yankı buldu - Son Dakika Haber
21:29 Libya tezkeresine 'hayır' diyen Saadet Partisi'nde Muharrem Kaşıtoğlu istifa etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 21:54:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Valiliği: "Nissan eski CEO'sunun Lübnan'a kaçmasına ilişkin 7 kişi gözaltında" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]