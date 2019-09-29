İstanbul Valiliği: "Öğrencilerimizin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam...
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İstanbul Valiliği: "Öğrencilerimizin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri yarın saat 14.00'e kadar duyurulacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:30 Kaynak: AA
İstanbul Valiliği: "Öğrencilerimizin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri yarın saat 14.00'e kadar duyurulacaktır."
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