Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliği: "Öğrencilerimizin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam...
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İstanbul Valiliği: "Öğrencilerimizin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam...

42 dakika önce

İstanbul Valiliği: "Öğrencilerimizin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri yarın saat 14.00'e kadar duyurulacaktır.

İstanbul Valiliği:

İstanbul Valiliği: "Öğrencilerimizin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri yarın saat 14.00'e kadar duyurulacaktır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:30 Kaynak: AA
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