Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliği, okullarda depremden kaynaklı bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul Valiliği, okullarda depremden kaynaklı bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı

28 dakika önce

İstanbul Valiliği, depremde okulların boşaltılmasına ilişkin, "Tedbir amacıyla bazı okullarımızdaki öğrencilerimizin sınıflarından dışarıya çıkarıldıkları anlaşılmıştır.

İstanbul Valiliği, okullarda depremden kaynaklı bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı, System.String[]

İstanbul Valiliği, depremde okulların boşaltılmasına ilişkin, "Tedbir amacıyla bazı okullarımızdaki öğrencilerimizin sınıflarından dışarıya çıkarıldıkları anlaşılmıştır. İlimizdeki hiçbir okulumuzda, eğitim öğretimi kesintiye uğratacak yönde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

İstanbul Valiliğinden, sabah saat 11.00'de yaşanan 4,6 büyüklüğündeki depremle ilgili yeni bir açıklama geldi. Deprem sırasında çok sayıda okulun tahliye edilmesine ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde bugün saat 11.00'de Marmara Denizi Silivri-Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 4.6 (Mw) şiddetindeki deprem sonrasında; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından ilimizdeki duruma ilişkin gerekli bilgi ve değerlendirmeler alınmıştır. Ayrıca; 39 ilçemizin kaymakamlığı, belediyelerimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, AKOM, 112, 155 ve 156 ihbar hatlarına,şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Sadece Silivri ve Avcılar ilçelerimizde okul idarecilerimiz tarafından, deprem eğitimlerinin bir gereği olarak, tedbir amacıyla bazı okullarımızdaki öğrencilerimizin sınıflarından dışarıya çıkarıldıkları anlaşılmıştır. İlimizdeki hiçbir okulumuzda, eğitim öğretimi kesintiye uğratacak yönde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

(İHA)

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, TCDD'nin kiralayacağı Sirkeci ve Haydarpaşa Garları için ihaleye gireceklerini açıkladı
Valilik, noktayı koydu: Deprem sonrası İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Son dakika: Kandilli'den İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: Büyük deprem mutlaka olacaktır İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli işine geri döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 14:49:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliği, okullarda depremden kaynaklı bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]