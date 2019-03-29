Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliği, Pazar Günü Yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 4 Bin 130 Jandarma ve...

İstanbul Valiliği, Pazar Günü Yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 4 Bin 130 Jandarma ve...

1 saat önce

İstanbul Valiliği, Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 4 bin 130 jandarma ve 41 bin 550 polisin görev yapacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği, Pazar Günü Yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 4 Bin 130 Jandarma ve..., System.String[]
İstanbul Valiliği, Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 4 bin 130 jandarma ve 41 bin 550 polisin görev yapacağını açıkladı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:02 Kaynak: İHA

Jandarma, Güncel
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