Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliği, saat 06.39'da yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılamayan...
Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği, saat 06.39'da yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılamayan... - Son Dakika

İstanbul Valiliği, saat 06.39'da yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılamayan...

6 saat önce

İstanbul Valiliği, saat 06.39'da yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılamayan seferlerin normale döndüğünü duyurdu.

İstanbul Valiliği, saat 06.39'da yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılamayan..., System.String[]

İstanbul Valiliği, saat 06.39'da yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılamayan seferlerin normale döndüğünü duyurdu. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:37 Kaynak: İHA
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