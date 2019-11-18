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İstanbul Valiliği, saat 06.39'da yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılamayan...
6 saat önce
İstanbul Valiliği, saat 06.39'da yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılamayan seferlerin normale döndüğünü duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:37 Kaynak: İHA
İstanbul Valiliği, saat 06.39'da yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılamayan seferlerin normale döndüğünü duyurdu. - İSTANBUL
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