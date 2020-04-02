İSTANBUL VALİLİĞİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DİNLENMESİ İÇİN 3151 KİŞİLİK YER TAHSİS ETTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL VALİLİĞİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DİNLENMESİ İÇİN 3151 KİŞİLİK YER TAHSİS ETTİ - Son Dakika

İSTANBUL VALİLİĞİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DİNLENMESİ İÇİN 3151 KİŞİLİK YER TAHSİS ETTİ

6 saat önce

* İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,"İstanbul'da sağlık çalışanlarımız için 3 bin 151 kişilik yer tahsis ettik. 2 bin 166 çalışanımız şuan bu imkanı kullanıyor"İstanbul DHA - İstanbul Valiliği, sağlık çalışanları için 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildiği açıkladı.

İSTANBUL VALİLİĞİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DİNLENMESİ İÇİN 3151 KİŞİLİK YER TAHSİS ETTİ, System.String[]

* İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,

"İstanbul'da sağlık çalışanlarımız için 3 bin 151 kişilik yer tahsis ettik. 2 bin 166 çalışanımız şuan bu imkanı kullanıyor"

İstanbul DHA - İstanbul Valiliği, sağlık çalışanları için 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildiği açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da sağlık çalışanlarımız için 3 bin 151 kişilik yer tahsis ettik.  2 bin166 çalışanımız şuan bu imkanı kullanıyor" bilgisini verdi.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Valiliği, Covid-19 pandemisine karşı gece gündüz büyük bir özveri ile görev yapan sağlık çalışanlarının hizmetine sunmak için konaklama yeri çalışması başlattı. İstanbul Valiliğinin çalışmasına oteller, sosyal tesisler, misafirhaneler ile kamu,

özel ve sivil toplum kuruluşu yurtları destek verdi. İstanbul'da toplamda 3.151 kişilik yer tahsis edildi. Sağlık çalışanlarımız İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Konaklama Koordinasyon Merkezi tarafından misafir edilmek üzere en yakın konaklama yerinde yönlendiriliyor. Hastanelerdeki görevlerini yaparken evlerine zamanında gidemeyen, hastaneşartlarında yeterli dinlenme ve konaklama imkanı bulamayan sağlık çalışanlarımız oteller, kamuya ait sosyal tesisler, misafirhaneler ile kamu, özel ve sivili toplum

kuruluşlarına ait yurtlarda misafir ediliyor. İstanbul'da kamuya ait sosyal tesislerin yatak kapasitesinin 2.140 sağlık çalışanlarımızın konaklamasına tahsis edildi. Bugün itibariyle 1.271 sağlık çalışanımız misafir ediliyor. Otel ve özel yurt işletmecilerimiz tarafından sağlık çalışanlarının istifadesine sunulmak üzere ise bugün itibariyle 1.011 yatak kapasitesi İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmiş durumda. Çeşitli oteller ve özel yurtlarda 895 sağlık çalışanı konaklıyor"

"BU ZOR GÜNLERİ BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE KISA ZAMANDA ATLATACAĞIZ"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın değerlendirilmesi ise şu şekilde verildi:

"Çok önemli bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, yoğun bir çalışma temposu içinde, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza

minnettarız. Onlar; hepimizin sağlığı için büyük bir özveriyle evlerinden, ailelerinden ayrı kalarak, gece-gündüz demeden hizmet veriyorlar. İnanıyorum ki milletimiz de sağlık personelimizin bu fedakarlığını her zaman takdirle anacaktır. Bunun göstergesi olarak hep birlikte sağlık çalışanlarımızı alkışladık, alkışlamaya ve biz de onlara yardımcı olamaya devam edeceğiz. İstanbul'da kamuya ait sosyal tesislerimizin önemli bir bölümünü sağlık personelimizin hizmetine sunulmak üzere İl Sağlık Müdürlüğümüze tahsis ettik. Bunun yanında, turizm sektöründe önde gelen işletmecilerimizin de sağlık camiamıza destek verdiğini görmekten büyük  bir mutluluk duyuyorum. Çok sayıda Oteli sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunarak, bu zor günlerde büyük bir moral ve güç veren Türkiye Otelciler Birliği yönetimi ve çok değerli üyeleri ile otellerimizin sahiplerine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Yine, sosyal tesislerini, misafirhanelerini ve yurtlarını tahsis eden kamu yönetici ve görevlileri ile sivil toplum kuruluşu yöneticilerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde kısa zamanda atlatacağız"

Yerlikaya, 2 bin 166 çalışanın şu an imkanları kullandığını kaydetti.

Vali Yerlikaya, İstanbullulara da bir çağrıda bulunarak "Koronavirüs salgınıyla mücadelede devletimizce alınan tedbirlere uyulması hepimiz için çok önemli. Lütfen zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım. Çocuklarımızı market ve pazarlara götürmeyelim. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Evde kalalım" ifadelerini kullandı.

Valiliğin açıklamasında sağlık çalışanları için işletmelerinde yer açmak isteyenlerin İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Konaklama Koordinasyon Merkezi ile (0212 453 08 97) iletişime geçebileceği kaydedildi.


İstanbul Valisi, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:19 Kaynak: DHA

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