İstanbul Valiliği Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre dün batan balıkçı gemisinde... - Son Dakika

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İstanbul Valiliği Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre dün batan balıkçı gemisinde...
6 saat önce
İstanbul Valiliği Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre dün batan balıkçı gemisinde bulunan kayıp 3 balıkçıdan 1 balıkçının naaşının yüzeye çıkarıldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:57 Kaynak: İHA
İstanbul Valiliği Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre dün batan balıkçı gemisinde bulunan kayıp 3 balıkçıdan 1 balıkçının naaşının yüzeye çıkarıldığını duyurdu. - İSTANBUL
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