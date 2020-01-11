İstanbul Valiliği Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre dün batan balıkçı gemisinde... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Valiliği Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre dün batan balıkçı gemisinde... - Son Dakika

İstanbul Valiliği Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre dün batan balıkçı gemisinde...

6 saat önce

İstanbul Valiliği Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre dün batan balıkçı gemisinde bulunan kayıp 3 balıkçıdan 1 balıkçının naaşının yüzeye çıkarıldığını duyurdu.

İstanbul Valiliği Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre dün batan balıkçı gemisinde..., System.String[]

İstanbul Valiliği Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre dün batan balıkçı gemisinde bulunan kayıp 3 balıkçıdan 1 balıkçının naaşının yüzeye çıkarıldığını duyurdu. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:57 Kaynak: İHA
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