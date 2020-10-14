İstanbul Valiliğinden sahte içki yapımı ve tüketimine yönelik açıklama - Son Dakika

İstanbul Valiliğinden sahte içki yapımı ve tüketimine yönelik açıklama

14.10.2020 18:04
İstanbul Valiliğinden sahte içki yapımı ve tüketimine yönelik açıklama, System.String[]

İstanbul Valiliğinden sahte içki yapımı ve tüketime yönelik yapılan açıklamada, sahte içkiden zehirlenen 33 kişiden 9'unun vefat ettiğini, 9'unun hayati tehlikesi bulunduğunu, 10 kişinin hayati tehlikesi bulunmadığını, 5'inin ise taburcu edildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliğinden sahte içki yapımı ve tüketime yönelik yapılan açıklamada, sahte içkiden zehirlenen 33 kişiden 9'unun vefat ettiğini, 9'unun hayati tehlikesi bulunduğunu, 10 kişinin hayati tehlikesi bulunmadığını, 5'inin ise taburcu edildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliğinden sahte içki yapımı ve tüketimine yönelik genel bilgi amaçlı açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, sahte içkiden zehirlenen 33 kişiden 9'unun vefat ettiğini, 9'unun hayati tehlikesi bulunduğunu, 10 kişinin hayati tehlikesi bulunmadığını, 5'inin ise taburcu edildiğini duyuruldu. Açıklamanın devamında ise,10 bin 232 litre sahte alkol, 17 bin 476 litre alkollü içki sıvısı, 116 litre kaçak alkol ele geçirildiği ve 30 kişinin tutuklandığı bilgisine yer verildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstanbul'da Alkol Satışı Yapan Tekel Bayii ve Umuma Açık Yerlere yönelik 1-14 Ekim 2020 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüz ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda; İl Jandarma Komutanlığımız ekiplerince yapılan 6 operasyonda; 10 bin 232 litre sahte alkol ele geçirilmiştir. Yakalanan 31 şüphelinin 21'i tutuklanmıştır. Sahte alkol tüketiminden etkilenen 1 kişi vefat etmiştir" denildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonların detaylarının paylaşıldığı açıklamanın devamında, "İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen 7 operasyonunda; 20 şüpheli şahıstan 10'u gözaltına alınmış ve 4 şahıs tutuklanmıştır. 17 bin 476 litre alkollü içki sıvısı, 287 adet dolu, 360 adet boş içki şişesi, 2 bin 715 adet içki şişesi kapağı, 10 bin 910 adet etiket, 50 adet kapüşon, 4 bin 755 adet sahte TAPDK bandrolü, bin 415 adet yabancı bandrol, bin 80 adet çeşitli alet/edevat ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İlçe ekiplerinin yaptığı çalışmalara yer verilen açıklamada, "İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerimizce;

İl genelinde 4 bin 623 İşyeri denetlenmiş, bu işyerlerinden 36'sına adli, 23'üne idari işlem, 42 şahsa adli, 16 şahsa idari işlem yapılarak, toplam 179 bin 354 TL para cezası uygulanmıştır. Denetimlerde 37 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, bu şahıslardan 5'i tutuklanmış, 7 şahsın işlemleri halen devam etmektedir. Sahte alkol tüketiminden etkilenen 33 kişiden 9'u vefat etmiş, 9'unun hayati tehlikesi bulunduğu, 10 kişinin hayati tehlikesi bulunmadığı, 5'inin ise taburcu edildiği tespit edilmiştir" bilgisine yer verildi.

Öte yandan açıklamanın devamında ise, "13 Ekim 2020 Salı günü 19.00-23.00 saatleri arasında İl Emniyet Müdürlüğümüzün 826 personelinin katılımıyla yapılan İstanbul Yeditepe Huzur Uygulamasında; 2 bin 166 şahsın GBT sorgulaması yapılmış, çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs ve 14 yoklama kaçağı yakalanmıştır.

3 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet fişek,

61 şişe bandrolsüz içki ile 116 litre kaçak alkol,

58 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir.

Bin 155 iş yeri denetlenmiş 15 iş yerine adli-idari işlem yapılarak 15 bin 974 TL para cezası uygulanmış,

21 şahsa adli-idari işlem yapılmış,

5 adet kumar makinesi ele geçirilmiştir.

İstanbul'un huzur ve güvenliğinin korunması için bütün güvenlik güçlerimiz görev başındadır.

Vatandaşımızın sağlık ve esenliğine zarar verebilecek her türlü davranış ve şahıslara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliğinden sahte içki yapımı ve tüketimine yönelik açıklama

İstanbul, Jandarma, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliğinden sahte içki yapımı ve tüketimine yönelik açıklama - Son Dakika

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