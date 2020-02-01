İstanbul Valiliği: "Silivri depreminde ağır hasar gören 8 okulun yıkılıp yeniden yapılmasına 2... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği: 'Silivri depreminde ağır hasar gören 8 okulun yıkılıp yeniden yapılmasına 2... - Son Dakika

İstanbul Valiliği: "Silivri depreminde ağır hasar gören 8 okulun yıkılıp yeniden yapılmasına 2...

6 saat önce

İstanbul Valiliği: "Silivri depreminde ağır hasar gören 8 okulun yıkılıp yeniden yapılmasına 2 okulda ise güçlendirme çalışması yapılmasına karar verilmiştir.

İstanbul Valiliği:

İstanbul Valiliği: "Silivri depreminde ağır hasar gören 8 okulun yıkılıp yeniden yapılmasına 2 okulda ise güçlendirme çalışması yapılmasına karar verilmiştir." - İSTANBUL

Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Apple, koronavirüs nedeniyle Çin'deki tüm mağazalarını kapattı
İstanbul Barosu, adliyelerdeki fiyat eşitsizliğine karşı avukatları boykota çağırdı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İSMEK'teki 'aşağılama ve taciz' iddiaları için müfettiş görevlendirdi Babasının silahı ile oynayan 17 yaşındaki Armağan, kendini vurdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 19:55:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Valiliği: "Silivri depreminde ağır hasar gören 8 okulun yıkılıp yeniden yapılmasına 2... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]