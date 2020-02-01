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İstanbul Valiliği: "Silivri depreminde ağır hasar gören 8 okulun yıkılıp yeniden yapılmasına 2...
6 saat önce
İstanbul Valiliği: "Silivri depreminde ağır hasar gören 8 okulun yıkılıp yeniden yapılmasına 2 okulda ise güçlendirme çalışması yapılmasına karar verilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:02 Kaynak: İHA
İstanbul Valiliği: "Silivri depreminde ağır hasar gören 8 okulun yıkılıp yeniden yapılmasına 2 okulda ise güçlendirme çalışması yapılmasına karar verilmiştir." - İSTANBUL
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