İstanbul Valiliği sokakta kalan vatandaşları misafir etmek için çalışma başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği sokakta kalan vatandaşları misafir etmek için çalışma başlattı - Son Dakika

İstanbul Valiliği sokakta kalan vatandaşları misafir etmek için çalışma başlattı

6 saat önce

İstanbul Valiliği, Vali Ali Yerlikaya'nın talimatıyla İstanbul'daki tüm kaymakamlıklar, sokakta kalan evsizlerin bildirileceği sabit telefon ve WhatsApp numaraları belirledi.

İstanbul Valiliği sokakta kalan vatandaşları misafir etmek için çalışma başlattı, System.String[]

İstanbul Valiliği, Vali Ali Yerlikaya'nın talimatıyla İstanbul'daki tüm kaymakamlıklar, sokakta kalan evsizlerin bildirileceği sabit telefon ve WhatsApp numaraları belirledi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Yerlikaya, "Hava soğuk kimse dışarıda kalmasın, misafir edelim" çalışması başlattı.

İstanbul Valiliği, 39 ilçenin iletişim bilgilerinin yer aldığı listeyi, "Hava Soğuk Kimse Dışarıda Kalmasın! Evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız, lütfen ALO 153, 155, 156, 183 ihbar hatları ve ilçe kaymakamlıklarımıza bildiriniz. #MisafirEdelim" notu ve etiketi ile sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Valilik koordinasyonunda, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin iş birliğiyle hiçbir vatandaşın sokakta kalmaması için başlatılan çalışmaya, bütün İstanbulluların gereken hassasiyeti göstereceğine inanıldığı belirtildi.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:56 Kaynak: AA
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