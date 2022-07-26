İSTANBUL VALİLİĞİ: SON 1 AYDA 18 BİN 297 KAÇAK GÖÇMEN HAKKINDA İŞLEM YAPILDI - Son Dakika
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İSTANBUL VALİLİĞİ: SON 1 AYDA 18 BİN 297 KAÇAK GÖÇMEN HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

26.07.2022 12:44
İSTANBUL VALİLİĞİ: SON 1 AYDA 18 BİN 297 KAÇAK GÖÇMEN HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

"2022 yılı Ocak ayından bugüne kadar 19 bin 32 kişi ilimizden sınır dışı edilmiştir.

26 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 18 bin 297 kaçak göçmen hakkında işlem yapıldığını 3.589'unun İstanbul'dan sınır dışı edildiğini açıkladı. 12 bin 817 yabancının ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edildiği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında, "26 Haziran 2022- 26 Temmuz 2022 tarihleri arasındaki 1 aylık sürede yapılan denetim ve uygulamalarda 18.297 kaçak göçmen hakkında yasal işlem yapılmıştır. Bu dönemde tespit edilen kaçak göçmenlerden 3.589'u doğrudan İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edilmiş, 12.817 yabancı ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. 2022 yılı Ocak ayından bugüne kadar İstanbul'da 94.708 kaçak göçmen hakkında işlem yapılmış, 19.032 kişi ilimizden sınır dışı edilmiştir. İşlem yapılan 66.524 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir.  Kaçak göçle mücadelemiz kararlı ve etkin şekilde sürdürülmektedir." ifadeleri yer aldı.


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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL VALİLİĞİ: SON 1 AYDA 18 BİN 297 KAÇAK GÖÇMEN HAKKINDA İŞLEM YAPILDI - Son Dakika

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