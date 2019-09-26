Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliği: "Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin...
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İstanbul Valiliği: "Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin...

22 dakika önce

İstanbul Valiliği: "Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına itibar etmeyiniz.

İstanbul Valiliği:

İstanbul Valiliği: "Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına itibar etmeyiniz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:10 Kaynak: AA
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