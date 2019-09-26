İstanbul Valiliği: "Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin...
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İstanbul Valiliği: "Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına itibar etmeyiniz.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:10 Kaynak: AA
İstanbul Valiliği: "Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına itibar etmeyiniz."
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