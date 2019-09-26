İstanbul Valiliği: "(Sosyal medyadaki asılsız bilgiler) Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında...
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İstanbul Valiliği: "(Sosyal medyadaki asılsız bilgiler) Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:14 Kaynak: AA
İstanbul Valiliği: "(Sosyal medyadaki asılsız bilgiler) Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır."
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