İstanbul Valiliği, Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar süre verdi
1 saat önce
İstanbul Valiliği, geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul'da kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos'a kadar süre verildiğini açıkladı.
İstanbul
Valiliği, geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul'da kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye
uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos'a kadar süre verildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:42
İstanbul Valiliği Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar süre verdi İstanbul'da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu! ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla görüştü Benzinin ardından motorine de indirim geliyor