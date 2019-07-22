Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliği, Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar süre verdi
Son Dakika Ekonomi Haber

İstanbul Valiliği, Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar süre verdi

1 saat önce

İstanbul Valiliği, geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul'da kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos'a kadar süre verildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar süre verdi , System.String[]
İstanbul Valiliği, geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul'da kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos'a kadar süre verildiğini açıkladı.
İstanbul, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Valiliği Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar süre verdi İstanbul'da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu! ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla görüştü Benzinin ardından motorine de indirim geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 15:28:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliği, Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar süre verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]