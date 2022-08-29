İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı belgeselinin ön gösterimini yayınladı - Son Dakika
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İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı belgeselinin ön gösterimini yayınladı

29.08.2022 18:32
İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı belgeselinin ön gösterimini yayınladı

İstanbul Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan "Büyük Taarruz-Çetmili Kara Ali Çavuş ve Oğlu Mehmet" belgeselinin ön gösterimi yayınlandı.

İstanbul Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan "Büyük Taarruz-Çetmili Kara Ali Çavuş ve Oğlu Mehmet" belgeselinin ön gösterimi yayınlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkumandanlığında gerçekleşen Büyük Taarruz'un, bir ulusun birlik beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği büyük bir zafer olarak tarihe altın harflerle geçtiği belirtildi.

Açıklamada, dünyada eşi benzeri görülmemiş bu kahramanlık destanında cepheye koşan kahramanlardan birinin de "Çetmili Kara Ali Çavuş" olduğu kaydedildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Çetmili Kara Ali Çavuş ve Alay Sancaktarı olan oğlu Onbaşı Mehmet'in destansı hikayesini konu alan belgeselin ön gösterimini duyurdu.

Kocatepe'de dünya savaş tarihinde eşine rastlanmayan bir baba oğul buluşmasının gerçekleştiğini belirten Yerlikaya, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı anısına hazırladığımız 'Büyük Taarruz-Çetmili Kara Ali Çavuş ve Oğlu' belgeseli, yürek yakan bu gerçek hikayeyi anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından belgeselin fragmanını da paylaştı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı belgeselinin ön gösterimini yayınladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı belgeselinin ön gösterimini yayınladı - Son Dakika
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