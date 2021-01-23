İstanbul Valiliği tarafından hazırlanan yardım kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya devam ediyor - Son Dakika

İstanbul Valiliği tarafından hazırlanan yardım kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya devam ediyor

İSTANBUL - İstanbul Valiliği tarafından İstanbul'un 39 ilçesinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ve 65 yaş üstü kimsesiz vatandaşların için hazırlanan yardım kolilerinin dağıtımı devam ediyor.

İstanbul Valiliği tarafından oluşturulan yardım kolileri İstanbul'da bulunan 39 ilçede ki ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü kimsesi bulunmayan vatandaşlara ulaştırılmaya devam ediyor. İlk gün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın bizzat katılımıyla Fatih ve Zeytinburnu ilçesinde gerçekleştirilen yardımlar ikinci gününde de devam etti.

Sabah saatlerinde Küçükçekmece ilçesinde bir okul bahçesine getirilen yardımlar buradan Vefa grupları tarafından araçlara yüklenerek ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilmek üzere yola çıktı.

Ay sonuna kadar tüm kolileri dağıtacağız

Yardım çalışmalarına katılan Küçükçekmece Kaymakamı Uğur Turan "İstanbul Valiliğimiz tarafından hazırlatılan gıda yardım kolilerinin dağıtımını Valimiz Ali Yerlikaya bizzat kendisi Zeytinburnu ve Fatih ilçelerinde gerçekleştirdi. Tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak gıda kolilerini sağlıklı bir şekilde dağıtımı devam ediyor. Bu ay sonuna kadar tüm gıda kolilerini belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerimize 65 yaş üzeri kimsesiz kıymetli büyüklerimize ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Küçükçekmece'de 3 bin 690 koli dağıtımı yapıyoruz

Küçükçekmece'de daha önce vakıf tarafından belirlenen 3 bin 690 adet gıda kolisinin dağıtımı hızlı bir şekilde gerçekleştiğini kaydeden Kaymakam Turan, "Vefa sosyal destek grubu marifetiyle bu teslimatları yapıyoruz. Vefa sosyal destek gruplarının bünyesinde gönüllü arkadaşlarımız çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çalışanları var. 40 aracımızı gönüllü arkadaşlarımız tarafından temin edildi. 9 tane de sosyal yardımlaşma dayanışma vakfı tarafından temin edilen aracımızla bugün Küçükçekmece ilçemizde daha önce belirlenen ailelerimize yardımlarımızı vefa ve hürmetle ulaştırmaya devam edeceğiz. Gıda kolilerimiz Tarım Kredi Kooperatiflerimizden temin ettik yaklaşık 135 milyon ederi olan gıda kolilerimizin içerisinde 17 çeşit ürün bulunmakta ve 22 kg geliyor ve gayet güzel şekilde paketlendi" diye konmuştu.