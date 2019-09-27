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İstanbul Valiliği tarafından tatil edilen Maltepe'deki lise havada görüntülendi

1 saat önce

İstanbul Valiliği tarafından tatil edilen Maltepe'deki lise havada görüntülendiİSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul Valiliği tarafından Maltepe'de bulunan bir lise bir günlüğüne tatil edildi.

İstanbul Valiliği tarafından tatil edilen Maltepe'deki lise havada görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul Valiliği tarafından Maltepe'de bulunan bir lise bir günlüğüne tatil edildi. Tatil edilen okul havadan görüntülendi.

İstanbul'da dün saat 13.59'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda paniğe sebep oldu. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, İstanbul Valiliği hasar ihbarında bulunulan okulları kontrol etti. 55 okulda kontrol çalışmaları yapan İstanbul Valiliği, detaylı inceleme yapılması öngörülen 14 okulu bir gün süreyle tatil etti. O okullardan biri olan Maltepe'de bulunan Halit Armay Anadolu Lisesi'nin tatil edilmesiyle öğrenciler bugün okullarına gelmedi.

Tatil edilen okul drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Valiliği tarafından tatil edilen Maltepe'deki lise havada görüntülendi

İstanbul, Maltepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:04 Kaynak: İHA
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