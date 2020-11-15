Son Dakika | İstanbul Valiliği: Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangın söndürüldü - Son Dakika

Son Dakika | İstanbul Valiliği: Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangın söndürüldü

15.11.2020 16:43
Son Dakika | İstanbul Valiliği: Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangın söndürüldü, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre İSTANBUL Valiliği tarafından Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangınla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapıldı.

İSTANBUL Valiliği tarafından Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangınla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün öğlen saatlerinde tarihi Vaniköy Camimizde henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangın, Sahil Güvenlik ve İBB itfaiye ekiplerinin denizden ve karadan yaptıkları hızlı ve yoğun müdahale çalışmaları neticesinde söndürülmüştür." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğümüzce; itfaiye raporu, çevredeki kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının bilgileri doğrultusunda yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespitine yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştır. Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü'nce bir süre önce hazırlanan tarihi Vaniköy Camimizin rölöve ve restitüston projesi onaylatılarak, restorasyon projesi Koruma Kurulu'na sunulmuş olup, onay safhasında bulunmaktadır. Koruma Kurulu izinlerini müteakip, camimizin restorasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır."


- İstanbul

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İstanbul Valiliği: Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangın söndürüldü - Son Dakika


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