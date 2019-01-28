İstanbul Valiliği, Tuzla Tersaneler Bölgesinde Gemide Çıkan Yangında 2 Kişinin Hayatını...
1 saat önce
İstanbul Valiliği, Tuzla tersaneler bölgesinde gemide çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 11 işçinin yaralandığını bildirdi.
İstanbul Valiliği, Tuzla tersaneler bölgesinde gemide çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 11 işçinin yaralandığını bildirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:00 Kaynak: AA
Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 8 Kişi Yaralandı
İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı
CHP PM Üyesi Haluk Pekşen Açıkladı: Şerdil Dara Odabaşı Yeniden Değerlendirilecek
Meyve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama: Mayıs Ayına Kadar Birçok Üründe Sıkıntı Yaşanacak!