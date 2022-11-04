CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına İstanbul Valiliği verilerle yanıt verdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'metamfetamin salgını' konulu videosu kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İstanbul Valiliği bugün uyuşturucu ve uyuşturucu ticareti yapanlara karşı yürütülen mücadelede alınan başarılı sonuçları paylaştı.
Güvenlik güçleri başta olmak üzere, ilgili tüm kurumlar, sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşların kararlılık ve uyum içerisinde çaba gösterdiği vurgulanan açıklamada, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve gümrük teşkilatının gerçekleştirdiği operasyonların verileri bildirildi. Buna göre; 2022 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla gerçekleştirilen 42 bin 442 operasyonda toplam 61 bin 612 şüpheli yakalandı, 6 bin 103 şüpheli ise tutuklandı.
Operasyonlarda 841 kilo 6 gram eroin, 6 bin 821 kilogram esrar, 739 kilogram kokain, 545 kilo 7 gram bonzai, 17 gram bonzai hammaddesi, 4 bin 639 kilogram metamfetamin, 279 kilo 9 gram diğer uyuşturucu maddeler, 10 bin 700 litre asetik anhidrit ve 22 milyon 375 bin 82 adet ecstasy-captagon hap ele geçirildiğini açıkladı.
Açıklamada 2019 yılından günümüze kadar uyuşturucuyla mücadele çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgiler de paylaşıldı. Tabloya göre 2021 yılı 47 bin 59 operasyonla en yoğun uyuşturucu baskınının yapıldığı yıl olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl yakalanan kişi sayısı 67 bin 587, tutuklanan şüpheli sayısı ise 6 bin 658 olarak kayıtlara geçti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo ile bir video yayımlayarak "Türkiye'de bir metamfetamin salgını var" çıkışında bulunmuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından yayımladığı video ile Kılıçdaroğlu'na yanıt vermişti. Soylu, "Yakanı bırakmayacağız. Yalanlarını yanına bırakmayacağız. İftiralarını da yanına bırakmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı da, CHPlideri Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına İstanbul Valiliği verilerle yanıt verdi - Son Dakika