İstanbul Valiliği ve İstanbul Havalimanı, erişilebilir hizmet binası belgesi aldı - Son Dakika

İstanbul Valiliği ve İstanbul Havalimanı, erişilebilir hizmet binası belgesi aldı
12.02.2021 18:41
İstanbul Valiliği, İstanbul Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda İstanbul Valiliği ve İstanbul Havalimanı'nın erişilebilir hizmet binaları olarak kabul edildiğini bildirdi.
İstanbul Valiliği, İstanbul Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda İstanbul Valiliği ve İstanbul Havalimanı'nın erişilebilir hizmet binaları olarak kabul edildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Erişilebilirlik Belgelerinin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından İstanbul Valiliği adına Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli'ye, İstanbul Havalimanı adına İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Kadri Samsunlu'ya verildiği belirtildi.
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