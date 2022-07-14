İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

14.07.2022 22:43
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Saraçhane'de düzenlenecek anma programı dolayısıyla kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Saraçhane'de düzenlenecek anma programı dolayısıyla kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın program bitimine kadar İtfaiye Caddesi, İtfaiye ile Haydar Bey caddeleri arasında kalan Büyük Karaman Caddesi trafiğe kapatılacak.

Alternatif yol olarak belirlenen Fevzipaşa Caddesi ile Macar Kardeşler Caddesi saat 13.00'e, Atatürk Bulvarı ise saat 17.00'ye kadar açık olacak.

Yarın saat 13.00'ten program bitimine kadar Vezneciler Caddesi, (Vezneciler önünden İBB istikametine kapanacak), Büyük Karaman Caddesi, Kavalalı Sokak Macar Kardeşler istikameti, Dolap Caddesi Horhor Caddesi kesişimi kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi istikameti, Horhor Caddesi, Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi kesişimi kavşaktan Saraçhane istikameti trafiğe kapatılacak.

Yarın saat 17.00'den sonra alternatif yollar ise Atatürk Bulvarı, Akdeniz Caddesi, Balat Sahil Yolu, Vatan Caddesi, Bozdoğan Kemeri Caddesi ve Ragıp Gümüşpala Caddesi olarak belirlendi.

Akşam saat 17.00'den program bitimine kadar Atatürk Bulvarı çift yönlü trafiğe kapatılırken, alternatif olarak Taksim istikametinden gelişe göre Balat Sahil Yolu ve Ragıp Gümüşpala Caddesi, sahilden gelişe göre Vatan ve Millet caddeleri kullanılabilecek.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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