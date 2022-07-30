GEMİ ARIZASI NEDENİYLE İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI - Son Dakika
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GEMİ ARIZASI NEDENİYLE İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

30.07.2022 11:51

İSTANBUL Valiliği, Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında bir gemide makine arızası meydana geldiği, gemiye müdahale edilirken İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu.

İSTANBUL Valiliği, Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında bir gemide makine arızası meydana geldiği, gemiye müdahale edilirken İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu.

Açıklamada, Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halinde ve 134 metre uzunluğundaki SPARTA isimli kargo gemisinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası meydana gelmiştir. Söz konusu arıza nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce kılavuz kaptan ve kurtarma römorkörleri yönlendirilerek müdahale edilmektedir. İstanbul Boğazında gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır denildi.

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İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı İSTANBUL BOĞAZ'NDA İKİNCİ GEMİ ARIZASI, KURTARILARAK DEMİRLETİLDİ İSTANBUL BOĞAZ'NDA İKİNCİ GEMİ ARIZASI, KURTARILARAK DEMİRLETİLDİ
Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GEMİ ARIZASI NEDENİYLE İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: GEMİ ARIZASI NEDENİYLE İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI - Son Dakika
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