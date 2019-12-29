İstanbul Valiliği yılbaşı için asayiş hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

İstanbul Valiliği, yılbaşı günü ve gecesinde güven ve asayişin sürdürülmesi hususunda ek tedbirlerin alınması için güvenlik güçleri ve yerel yönetimlerle birlikte sürdürülen hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen hazırlıklar kapsamında 42 bin 545 polis, 7 bin 83 jandarma ve 347 sahil güvenlik personelinden oluşan sahil güvenlik gücünün, AFAD, AKOM, zabıta, çevre sağlığı ve il sağlık kuruluşları, kara, deniz, raylı sistemler ve havayolu ulaşımında görevli kurumların bütün ekiplerinin, Valilik koordinasyonuyla görev başında olacağı belirtildi.

Sabit yol arama ve kontrol noktalarının, AVM'ler, ulaşım ağları, havalimanları, metro, Marmaray, minibüs, otobüs hareket yeri, durak ve güzergahlarında özel güvenlik ve trafik tedbirlerinin alındığı aktarılan açıklamada, şehir içi ulaşım tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı, ticari araç sürücülerine yönelik denetim ve uygulamaların sıklaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm ekiplerimiz koordinasyon içerisinde, yeni yıl kutlamalarının yoğun olması beklenen ilçelerdeki eğlence mekanları, kamusal alan ve meydanlarda kontrol ve denetimler aralıksız devam etmektedir. Acil hallerde vatandaşlarımız 110 itfaiye, 112 Sağlık, 153 İBB Beyaz Masa, 155 Polis, 156 Jandarma, 158 Sahil Güvenlik, 159 Karayolları, 186 Elektrik Arıza İhbar Hatlarını arayan vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme, yardım ve kolaylıklar sağlanacaktır. Alınan tedbirler, Valiliğimiz Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezimizde (GAMER) takip ve koordine edilecektir. Yeni yılın ülkemize, İstanbul'umuza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz."