İstanbul Valiliği, yılbaşında alınacak önlemleri açıkladı - Son Dakika
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İstanbul Valiliği, yılbaşında alınacak önlemleri açıkladı

28.12.2022 13:59

İstanbul Valiliği, yılbaşında alınacak önlemlere dair yaptığı açıklamada, mekanlarda ve caddelerde denetimlerin sıklaştırılacağını, görevli personel sayısının da artacağını duyurdu

Yılbaşına birkaç gün kala İstanbul Valiliği, 31 Aralık gecesinde alınacak önlemleri duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada kalabalık olabilecek konaklama tesisleri, eğlence mekanları, restoran, kafe gibi yerlerde denetimler gerçekleştirileceği ve görevli personel sayısının artırılacağı belirtildi.

"KAMU DÜZENİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA TEDBİRLER ALINMIŞTIR"

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek, genel güvenliğin asayişin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığımızın Genelgeleri doğrultusunda ilimizde yılbaşı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Yaklaşan yeni yıl dolayısıyla kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası için söz konusu Genelgede belirtilen güvenlik tedbirlerinin yanı sıra İlimizde vatandaşlarımızın, yılbaşı günü ve gecesini huzur ve güven ortamı içinde geçirmeleri ve mağdur olmadan ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabilmeleri için Valiliğimizce aşağıdaki tedbirlerin alınması da uygun görülmüştür." denildi.

İstanbul Valiliği tarafından alınan tedbirler şöyle:

  • Yeni yıl programları dolayısıyla insan yoğunluğunun artabileceği konaklama tesisleri, eğlence mekânları, restoran, kafe, vb. yerlerde etkin, yoğun ve sürdürülebilir denetimler gerçekleştirilecek ve görevli personel sayısı artırılacaktır
  • Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, havalimanları, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, vatandaşımızın yoğun ilgisinin bulunduğu ve kutlama gerçekleştirilen meydan, alan ile eğlence yerlerinde, güvenlik birimlerimizce tüm emniyet tedbirleri alınacaktır
  • Yeni yıla girileceği esnada vatandaşlarımızın kutlama yapabileceği alan, meydan ve mekânlarda tedbirler artırılarak uygulanacaktır
  • İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek acil servis hizmetleri de dâhil olmak üzere eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacaktır
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca (İtfaiye Daire Başkanlığı) yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde bulunulacaktır
  • Belediye, Emniyet ve Jandarma personelince yılbaşı nedeniyle görevlerin aksamaması için en üst seviyede tedbir alınarak, nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecektir
  • Trafik, zabıta ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecektir
  • Telefon arızaları ile elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır.

Acil Başvuru Telefonları;

  • 112 Acil Çağrı Merkezi
  • 153 İBB Beyaz Masa
  • 185 Su Arıza İhbar
  • 186 Elektrik Arıza İhbar
  • 187 Doğalgaz Arıza İhbar
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