İstanbul Valiliğince 30 Ağustos Zafer Bayramı programı düzenlendi - Son Dakika

İstanbul Valiliğince İstanbul Arkeoloji Müzesi bahçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı programı düzenlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eşi Hatice Nur Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu alanın girişinde konukları kabul etti.

Programa, mülki ve idari yetkililer, yabancı ülke ve azınlık cemaatleri temsilcileri, diğer protokol temsilcileri, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Vali Yerlikaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca, hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız. Yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz." şeklindeki sözlerini hatırlatarak konuşmasına başladı.

Yerlikaya, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'nin büyük işgal planı sahası olduğunu ancak milletin tüm imkansızlıklara rağmen emsalsiz bir kurtuluş mücadelesi verdiğini söyledi.

"Bugün bizim bayram günümüz"

Milli Mücadelenin zor günlerine ve 30 Ağustos'un önemine vurgu yapan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Milli Mücadele'nin o ateşten günlerinde, çok büyük açılar çekilmiş, nice gözyaşları dökülmüştü. 26 Ağustos sabahı tarihin yeniden yazıldığı o günde 207 bin yürek aynı anda atıyordu. Koca milletin kaderi, göğsü iman dolu Mehmetçiklerin elindeydi. Onların elleri tetikte, gözleri ufukta, nefesler tutulmuştu. 'Ya İstiklal ya Ölüm' diye çıkılan yolda artık sona gelinmişti. Bugün bizim bayram günümüz. Bayramlaşmak için bir araya geldik. Zaferin coşkusunu beraberce doyasıya yaşıyoruz. Bize bu zaferi, bu büyük mutluluğu bahşedenleri hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız."

Programda 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan filmin gösterimi de yapıldı.