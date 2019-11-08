Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliğince Atatürk ve silah arkadaşları için mevlit programı düzenlenecek
Son Dakika Güncel İstanbul Valiliğince Atatürk ve silah arkadaşları için mevlit programı düzenlenecek

İstanbul Valiliğince Atatürk ve silah arkadaşları için mevlit programı düzenlenecek

6 saat önce

İstanbul Valiliği tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yılında mevlit programı icra edilecek.

İstanbul Valiliğince Atatürk ve silah arkadaşları için mevlit programı düzenlenecek, System.String[]

İstanbul Valiliği tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yılında mevlit programı icra edilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

Açıklamada, Mevlid-i Şerif'in 10 Kasım Pazar saat 12.55'te öğle namazını müteakiben Dolmabahçe'deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde düzenleneceği bildirildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:26 Kaynak: AA
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