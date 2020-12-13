Evsiz vatandaşlar otellerde misafir ediliyor - Son Dakika

Evsiz vatandaşlar otellerde misafir ediliyor

13.12.2020 13:07

İstanbul Valiliği tarafından geçen başlatılan "Kimse Dışarıda Kalmasın!

İstanbul Valiliği tarafından geçen başlatılan "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması kapsamında bu yıl da 39 ilçede kimsesiz vatandaşlar otellerde ağırlanıyor.

İstanbul Valiliği koordinesinde, kaymakamlıklar ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla geçen yıl ilk kez uygulanmaya başlanan çalışma, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına uygun olarak 39 ilçede devam ettiriliyor.

Fatih Kaymakamı Kaan Peker, ilçedeki bir otelde kalan evsiz vatandaşları ziyaret ederek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şu an halihazırda 7 konaklama noktasında 123 vatandaşın misafir edildiğini belirten Peker, kalacak yere ihtiyacı olan herkese ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Sayının artması durumunda konaklanabilecek yerleri ayarlama noktasında çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Peker, ihtiyacı karşılayacak kapasiteye sahip olduklarını kaydetti.

Konuklarını mevsim şartlarının olumluya döndüğü vakte kadar misafir edeceklerini anlatan Peker, bu süreçte vatandaşların barınma, yiyecek, giyim noktasında ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktardı.

Peker, salgın tedbirleri kapsamında evsiz vatandaşlara otellere girerken PCR testi yapıldığını, ierleyen süreçte gerek psikolojik gerek diğer sağlıkla ilgili konularda ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Misafir ettikleri vatandaşların genel sağlık sigortalarından yararlanmaları için gerekli çalışmaları yapacaklarını dile getiren Peker, "Bu süreçte beraber çalıştığımız belediyemiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber STK'lerimiz, muhtarlarımız var. Amacımız onların da desteğiyle sokakta evsiz, ulaşamadığımız vatandaşımızın kalmaması." dedi.

Fatih Kaymakamı Kaan Peker, İstanbullulardan gerek sosyal medya üzerinden bildirdikleri iletişim numaraları gerekse emniyet birimleri, zabıta, muhtarlar üzerinden bu sürece katkı sağlamalarını istedi.

Otelde konaklayan Gökhan Sağır da işlerinin ters gittiğini ve yaklaşık 8 aydır dışarıda olduğunu anlatarak, "Allah razı olsun, çalıştığım zaman da kalamayacağım bir otel burası. Bizi buraya yerleştirdiler. Rahatımız iyi, 3 öğün yemeğimiz geliyor, sıcak bir yer, sıcak suyumuz 24 saat var." diye konuştu.

Üsküdar'da 25 kişi misafir ediliyor

Üsküdar'da da çalışma kapsamında 25 evsiz vatandaş kaymakamlığın anlaşma yaptığı iki otelde misafir ediliyor.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, evsiz vatandaşları misafir edildikleri otelde ziyaret etti.

Basına bilgi veren Demiryürek, ilçedeki iki otelde, belediyenin desteğiyle zaman zaman sayısı değişmekle birlikte günde 25 evsiz vatandaşı misafir ettiklerini belirtti.

Üsküdar'ın meydanlarında, parklarında yaşayan vatandaşları ağırladıklarını anlatan Demiryürek, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz üzere salgın hastalık şartları hakim. Bu insanları geçmiş yıllarda olduğu gibi kapalı spor salonunda veya umumi bir ortamda toplamanın salgın hastalık riskini de artıracağını düşünerek otelde, herkesi kendi odasında misafir etme şeklinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediyemiz de bu süreçte bize destek veriyor. Herkes tek başına bir odada kalıyor. Yemeklerini odalarına servis ediyoruz. Sağlık kontrollerinden geçiriyoruz. Birazdan sağlık ekiplerimiz tek tek kontrolden geçirecekler kendilerini. Otele alış sırasında zaten doktor muayeneleri yapılıyor. Semptom gösterirlerse, kendileri ile ilgili bir şikayet bildirirlerse derhal tedavilerine başlıyoruz."

"Buna duyarsız kalamayız"

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, evsiz vatandaşların kendilerine ait bir evlerinin olmasını arzu ettiklerini belirterek, şunları dile getirdi:

"Ama ne yazık ki kaderin böyle cilveleri de var. İşte sosyal devlet burada devreye girmek zorunda ki, ülkemizde hamdolsun uygulama bu şekilde. Bu vatandaşlarımızın sokakta, köprü altlarında, hastane bahçelerinde, metruk binalarda kalması, hele bu soğuk kış gününde bize hiç yakışmaz. Bizler buna duyarsız kalamayız. Valiliğimizin koordinasyonunda, kaymakamlıklarımızın öncülüğünde ve biz belediyelerle bu vatandaşlarımızı sokaktan alıp böyle otellere yerleştiriyoruz. Şimdi burada özellikle altını çizmek gerekir, eski yıllara göre çok daha farklı bir uygulama var. Topluca spor salonlarında kalmak bu dönemde olmaz artık. Her ilçenin uygun olan otellerinde bu dostlarımızı, vatandaşlarımızı misafir ediyoruz. Gönül arzu eder ki hiç olmasın, herkes evinde olsun ama dediğim gibi özellikle büyükşehirlerin bir gerçeği. Buna duyarsız kalmak olmaz. Biz de sonuna kadar bu vatandaşlarımızın yanında olacağız."

Evsiz vatandaşlar otellerde misafir ediliyor
Evsiz vatandaşlar otellerde misafir ediliyor
Evsiz vatandaşlar otellerde misafir ediliyor
Evsiz vatandaşlar otellerde misafir ediliyor

İstanbul Valiliği, Bora Füzesi, Üsküdar, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evsiz vatandaşlar otellerde misafir ediliyor - Son Dakika


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