İstanbul Valiliğince Kıbrıs gazilerine

İstanbul Valiliği, Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilere "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" takdim etti.

İstanbul Valiliğinde düzenlenen, 39 ilçedeki gazileri temsilen her ilçenin en yaşlı gazisine madalya ve beratın verildiği tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada, harekatın önemine değinerek, şunları söyledi:

"Dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir milletin evlatlarıyız. Bizim için şehitlik ve gazilik makamı, ulaşılabilecek en yüksek şereftir. Yedi düvele karşı Çanakkale'de kahramanlığın destanını yazan ecdadımız Kore'de, Kıbrıs'ta ve dünyanın çeşitli yerlerinde insanlık onuru için nice destanlar yazdı. Kıbrıs Barış Harekatına katılanlar kimimizin amcası, kimimizin ağabeyi. Hepsinin tek bir adı vardı o da Mehmetçikti. Onlar, Anadolu'nun evlatlarıydı. Adaya canlarından can kattılar."

Kıbrıs Barış Harekatına katılanların huzur ve barış için orada bulunduğunu anlatan Yerlikaya, "1960'lı yılların başından Kıbrıs Barış Harekatına kadar geçen sürede Rum tetikçilerinin soydaşlarımızı hedef alan kanlı saldırılarına 'dur' demek için Barış Harekatı gerçekleştirilmiştir. 20 Temmuz 1974, Kıbrıs Türkü'nün hür yaşama; Ada'nın eşit sahibi olarak varlığını sürdürme hakkı için verilen mücadelenin şanlı günüdür. Kıbrıs Türkü'nün varlığı ve hürriyeti için üstün cesaret ve kahramanlık gösteren mücahit ve Mehmetçiklerimiz, canlarını verdi, gazi oldular." ifadelerini kullandı.

Gazilere seslenen Yerlikaya, "Sizler, bu harekata katılarak gazilik makamına eriştiniz. Cesaret, fedakarlık ve mücadeleniz sayesinde Ada'ya huzur ve barış geldi. Millet ve devlet olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Kuzey Kıbrıs halkı, üstün fedakarlığınız sayesinde bugün hür ve bağımsız bir devlet olarak yaşayabiliyor. Göğsünüzde taşıyacağınız madalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin, bir şükran ifadesi, barış ve huzurun nişanesi, vatan ve millet sevginizin de şehadetidir." dedi.

Vali Yerlikaya, 2 bin 97 gazinin beratlarının da aynı anda kaymakamlıklarda düzenlenen törenlerle takdim edildiğini söyledi.

Konuşmanın ardından gazilere madalya ve beratları takdim edildi.

Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

"Bir daha savaş olsa yine gideriz"

Tören sonrası AA muhabirine duygularını anlatan 66 yaşındaki gazi Şakir Özkaya, "Şu madalya sadece bizim yakamızda duracak ama bu madalya torunlarımız için 'dedem Kıbrıs Barış Harekatına katıldı' demek. Bizi anmaları hatırlamaları için. Bunun için çok gururluyuz. Bir daha savaş olsa yine gideriz. Bu toprakları hep savaşla kazandık. Her karışında şehit kanımız var." dedi.

73 yaşındaki gazi Pilot Ali Remzi Susamış da Kıbrıs Barış Harekatının her yönüyle bir kahramanlık destanı olduğunu kaydetti.

Hava indirme operasyonu sırasında pilotluğunu yaptığı uçakta yaşadıklarını anlatan Susamış, şunları söyledi:

"Hava indirme harekatında 9. uçak olarak görevimi ifa ettim. 8 aylık yeni evliydim. 'Ailenizle veda edin gelin' dediler. Eşime izah edebildiğim kadar izah ettim. Çünkü hava harekatıydı. Dönüşü yoktu. Allah'tan Rumların hiç haberi olmadan baskın tarzında bu harekatı yaptığımız için daha uykularındaydılar. Havadan baktığımda bahçelerini suluyorlardı. Şaşkındılar. Askerimizin nasıl bir ruh hali vardı? Atlama yapacak paraşütçü erlerden biri geldi bana dedi ki 'Ne olur beni önce atın, eğer tereddüt edersem arkamdan tekmeyle vurun ki anama, babama, vatanıma güzel bir hatıra bırakayım.' Bugün yine savaş olsa canım feda. Dünyada eşi benzeri görülmemiş tüm kuvvetlerin katıldığı bir harekat yaptık. Allah'a çok şükür fevkalade güzel bir netice alındı."