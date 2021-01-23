İstanbul Valiliğince, Küçükçekmece'deki ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtıldı - Son Dakika

İstanbul Valiliğince hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımına Küçükçekmece'de devam edildi.

İstanbul Valiliği ve 39 ilçe kaymakamlığına bağlı faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler ile 65 yaş ve üzeri kimsesizlere ulaştırmak üzere hazırlanan 150 bin gıda kolisinin dağıtımı kent genelinde sürüyor.

Bu kapsamda, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Lisesi'nde araçlara yerleştirilen gıda kolileri, Küçükçekmece Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği görevlileri ve çok sayıda gönüllünün katılımıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İstanbul Valiliğince hazırlanan koliler, 40 araçla, ilçedeki ihtiyaç sahibi aileler ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara dağıtıldı.

Dağıtıma Küçükçekmece Kaymakamlığına vekaleten katılan Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, yardım kolilerinin ulaştırıldığı aileleri ziyaret etti.

Kaymakam Turan, gıda kolilerini daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam ettiklerini belirterek, 65 yaş ve üzeri kimsesizlerin de unutulmadığını, toplamda kent genelinde 150 bin gıda kolisinin dağıtılacağını söyledi.

Dağıtımları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın aileleri ziyaret ederek başlattığını anımsatan Turan, "Biz de bugün Küçükçekmece'de toplamda 3 bin 690 hanemiz için hazırlanan gıda kolilerimizi Vefa Sosyal destek grupları vasıtasıyla dağıtacağız." ifadelerini kullandı.