İstanbul Valiliğince Büyük Zafer'in 100. yılı dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul Valiliğince Büyük Zafer'in 100. yılı dolayısıyla program düzenlendi

29.08.2022 22:12
İstanbul Valiliğince Büyük Zafer'in 100. yılı dolayısıyla program düzenlendi

İstanbul Valiliğince Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlük binasında 30 Ağustos Zafer Bayramı programı düzenlendi.

İstanbul Valiliğince Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlük binasında 30 Ağustos Zafer Bayramı programı düzenlendi.

Ev sahibi Ali Yerlikaya ile eşi Hatice Nur Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve eşi Şafak Sivri programda davetlilerle bayramlaştı.

Programda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan "Büyük Taarruz-Çetmili Kara Ali Çavuş ve Oğlu Mehmet" belgeseli davetlilere izlettirildi.

Vali Yerlikaya, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hatırlatarak, bunların milletin karakterini anlatmaya yettiğini söyledi.

Büyük Taarruz öncesindeki süreci de anlatan Yerlikaya, "Sevgili Dostlar, bir millet düşününüz; canından aziz bildiği kutsal vatan toprağı işgal edilmiş. Orduları dağıtılmış, tersaneleri kapatılmış, bütün kaleleri zapt edilmiş. Umut diye sarıldığı her dal kırılmış olsun. İşte tam da o günlerde, 19 Mayıs sabahı Samsun'da doğan güneş, 'Her şey bitti' diyenlerin gözlerinin içine bakıp, 'Her şey daha yeni başlıyor.' diyordu." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, milletin küllerinden doğmak için ayağa kalktığını, sofrasındaki lokmasını, tarlasındaki ekinini, sırtındaki hırkasını Mehmetçiğin önüne serdiğini belirterek, istiklalin evlat yolu gözleyen eli kınalı anaların, dedelerin, nenelerin, gözü yaşlı yetimlerin dilinden hiç eksiltmediği dua olduğunu kaydetti.

Sakarya Meydan Savaşı'nın sonrasında topyekun bir taarruza hazırlanıldığını anımsatan Yerlikaya, "Öyle bir taarruz olacaktı ki bu, geri dönüşü yoktu, telafisi yoktu. Sadece 207 bin Mehmetçik değil, koca bir millet çıkacaktı savaş meydanına. Nefesler tutulmuş, 26 Ağustos sabahı saat 05.30'da başlayan topçu ateşleri zaferi müjdeliyordu. Mehmetçik, Afyon ovasını 'Allah Allah' nidalarıyla inletirken, Sultan Alparslan'a selam yolluyordu." diye konuştu.

"Türk milletini durdurmaya bugüne kadar kimsenin gücü yetmedi"

Vali Yerlikaya, birlikte büyük ve güçlü olunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatanımızın ve milletimizin birliğini, dirliğini ve bütünlüğünü muhafaza etmek kutsal bildiğimiz görevimizdir. İnanmış ve tek yürek olmuş, Türk milletini durdurmaya bugüne kadar kimsenin gücü yetmedi, bundan sonra da yetmeyecek. Çünkü yeminimiz var. Güçlü ve büyüyen Türkiye yolunda Çanakkale'deki gibi dirayetli, Sakarya'daki gibi inançlı, Dumlupınar'daki gibi azimli olmaya yeminimiz var. Bugün bizim bayram günümüz. Bugün bizim bir ve beraberce bayramlaşma günümüz, büyük zaferimizin 100. yıl coşkusunu doyasıya kutlamak için bir araya geldik. ve inşallah, 30 Ağustos zaferini, tarihe altın harflerle yazdıran bu büyük millet, sonsuza dek nice zafer coşkularını beraberce yaşayacak. Bizler, bize bu büyük kıvanç ve mutluluğu bahşedenleri hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız."

Programa, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kaymakamlar, İstanbul'daki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, azınlıkların dini temsilcileri, eğitim, sağlık, iş dünyası, kültür, sanat ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

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Kaynak: AA

Ali Yerlikaya, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliğince Büyük Zafer'in 100. yılı dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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