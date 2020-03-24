İstanbul Valiliğinden 112, 155 ve 156 uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valiliğinden 112, 155 ve 156 uyarısı - Son Dakika

İstanbul Valiliğinden 112, 155 ve 156 uyarısı

7 saat önce

İstanbul Valiliği Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezine ulaşmak için sadece 112, 155 ya da 156'yı aramalarının yeterli olacağını belirtti.

İstanbul Valiliğinden 112, 155 ve 156 uyarısı, System.String[]

İstanbul Valiliği Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezine ulaşmak için sadece 112, 155 ya da 156'yı aramalarının yeterli olacağını belirtti.

İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, herhangi bir istediği karşısında aramaları gereken çağrı numaralarını paylaştı.

Valilik, paylaştığı iletide "65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın iletişim kolaylığı açısından, İstanbul'daki 39 ilçe kaymakamlığımızın Vefa İletişim Merkezine ulaşmak için 112, 155 ve 156'yı aramaları yeterli olacaktır." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:14 Kaynak: AA

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