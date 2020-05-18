İstanbul Valiliğinden 19 Mayıs'a özel konser - Son Dakika

İstanbul Valiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını Kız Kulesinde düzenlediği Emre Aydın Konseriyle kutladı.



İstanbul Valiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına özel Kız Kulesinde Emre Aydın konseri düzenledi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde 19 Mayıs'ı kutlayacak olan İstanbullular için düzenlenen konser sosyal medya hesapları ve radyolardan yayınlandı. Konserde ünlü sanatçı Emre Aydın, sevilen eserlerini seslendirdi.



"Atalarımız sonsuza kadar dalgalanacak bayrağımızın gölgesi, gençlerimiz ise rüzgarıdır"



Konser öncesinde konuşma yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Birinci dünya savaşı sonrasında ordularımız dağıtıldı. İttifak ettiklerimiz yenildiği için bizde yenilmiş sayıldık, yani masada kaybettik. Medeniyetimizin baş şehri İstanbul işgal edildi. 3 milyon kilometre kareyi kanımızla sulamıştık. Yorgun ve yaralıydık. Son kale, son sığınak elden gidiyordu. Güneş zifiri karanlıktan sonra doğar ve güneş İstanbul'dan doğdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları İstanbul'dan Samsun'a hareket etti. Bandırma vapurunda 48 yolcu vardı. umuda yolculuk 16 Mayısta başladı. Kız Kulesi selam durdu yolcularına Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ya istiklal ya ölüm dedik. Vatanın bölünmez bütünlüğüne yemin ettik. Kurtuluştan kuruluşa giden yollar böylece açıldı. Bayrağımızı sonsuza dek dalgalandırmaya ant içtik. Asla pes etmedik, etmeyeceğiz. Büyük bir iman ve azim cesaretle Türkiye Cumhuriyetini kurduk. Nice işgal planını paramparça ettik. 19 Mayıs'ı Atatürk'ü Gençlik ve Spor bayramı olarak kutluyoruz. Çünkü gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Gençlerimizi koşulsuz, şartsız seviyoruz. Atalarımız sonsuza kadar dalgalanacak bayrağımızın gölgesi, gençlerimiz ise rüzgarıdır. 101 yıl önce başlayan yolculuğumuzun rotası daima huzur, barış, kardeşliktir. Rotamız Büyük Türkiye'dir" dedi. - İSTANBUL