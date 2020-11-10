İstanbul Valiliğinden 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili açıklama - Son Dakika

İstanbul Valiliğinden 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili açıklama

10.11.2020 22:46
İstanbul Valiliğinden 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili açıklama, System.String[]

İstanbul Valiliği, korona virüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların 12 Kasım'dan itibaren 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıya çıkabileceklerini ve 65 yaş üstü vatandaşların bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığını duyurdu.

İstanbul Valiliği, korona virüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların 12 Kasım'dan itibaren 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıya çıkabileceklerini ve 65 yaş üstü vatandaşların bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığını duyurdu.

İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi saat 19.00'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplandı. Toplantının ardından İstanbul Valiliği'nden alınan kararlara ilişkin açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 10 Kasım 2020 Salı günü saat 19.00'da yaptığı toplantıda; korana virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Korona Virüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda hayatın her alanında uyulması gereken kurallar ve önlemler alınmakta ve uygulanmaktadır. Ülkemizde devam eden kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının uygulanmasının yanı sıra, hastalığın bulaşma riski, salgının seyri ve olası risklerin azaltılması amacıyla; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan 10.06.2020 tarih ve 56 sayılı kararda '65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine' karar verilmişti. Kurul tarafından salgınla mücadele kapsamında bu husus tekrar değerlendirilerek; '65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına' karar verilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların uyması gereken kurallarla ilgili şunlar yer aldı:

"Günün 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan;

Kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşlarının personeli vb. olmak üzere kamu görevlileri,

İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliği vb. belgelerden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına,

Kararın İstanbul genelinde 12 Kasım 2020 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanmasına, İlgili kurumlarca kararın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." - İSTANBUL

İstanbul Valiliği, Koronavirüs, İstanbul, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliğinden 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili açıklama - Son Dakika


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