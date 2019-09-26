Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliğinden asılsız ses kaydı uyarısı
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İstanbul Valiliğinden asılsız ses kaydı uyarısı

1 saat önce

İstanbul Valiliği, depremin ardından sosyal medyada dolaşan asılsız bilgilere ve ses kayıtlarına itibar edilmemesini isteyerek bu asılsız paylaşımı yapanlar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden asılsız ses kaydı uyarısı, System.String[]

İstanbul Valiliği, depremin ardından sosyal medyada dolaşan asılsız bilgilere ve ses kayıtlarına itibar edilmemesini isteyerek bu asılsız paylaşımı yapanlar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını bildirdi.


Valiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve özellikle WatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi. - İSTANBUL

Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:15 Kaynak: İHA
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