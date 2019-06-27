Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliğinden ateşli silah açıklaması
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İstanbul Valiliğinden ateşli silah açıklaması

49 dakika önce

İstanbul Valiliği, bayram, düğün, nişan, uğurlama, spor müsabakası ve benzeri etkinliklerde kutlama amacıyla zaman zaman silahla ateş açılmasının, ölüm ya da yaralanmalara sebebiyet verdiğini, bu durum kamuoyunu vicdanen yaraladığını ve tedirgin ettiğini belirtti.

İstanbul Valiliğinden ateşli silah açıklaması, System.String[]
İstanbul Valiliği, bayram, düğün, nişan, uğurlama, spor müsabakası ve benzeri etkinliklerde kutlama amacıyla zaman zaman silahla ateş açılmasının, ölüm ya da yaralanmalara sebebiyet verdiğini, bu durum kamuoyunu vicdanen yaraladığını ve tedirgin ettiğini belirtti.
Valilikten ateşli silah kullanımının önlenmesi ve ilgili tedbirlerin alınmasına ilişkin bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, şehrin ve vatandaşların huzuru ve güvenliğini sağlamanın, devletimizin en temel görevleri arasında yer aldığı belirtilerek, "Bayram, düğün, nişan, uğurlama, spor müsabakası ve benzeri etkinliklerde kutlama amacıyla zaman zaman silahla ateş açılması, ölüm ya da yaralanmalara sebebiyet vermekte, bu durum kamuoyunu vicdanen yaralamakta ve tedirgin etmektedir." denildi.
Bu nedenle ateşli silahlarla havaya veya çevreye ateş edilmesinin önlenmesi için organizasyon sahiplerinden taahhütname alındığını vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Organizasyonlarda silahla ateş açtığı tespit edilen kamu personeli hakkında derhal disiplin işlemleri başlatılmaktadır. Açık alanlarda yapılacak etkinliklerde; farkındalık oluşturulması amacıyla İçişleri Bakanlığımızca hazırlanan afiş örneklerinin, organizasyon sahiplerince tüm katılımcıların görebileceği bir şekilde alanlara asılması sağlanacak, önleyici tedbir ve denetimler kolluk kuvvetleri ve mülki idare amirlerince aralıksız sürdürülecektir. Telafisi mümkün olmayan üzücü durumların yaşanmaması için her türlü organizasyonda silahla ateş açarak kutlama yapılmasının önlenmesi hususunda, vatandaşlarımızın alınan tedbirlere riayet ederek, görevli kolluk güçlerimize yardımcı olmalarını bekliyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:38 Kaynak: AA
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