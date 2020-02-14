İstanbul Valiliğinden Bahçelievler'de çöken boş binaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir binanın henüz bilinmeyen nedenle çöktüğünü bildirdi.

İstanbul Valiliğinden Bahçelievler'de çöken binaya ilişkin yapılan açıklamada, "Siyavuşpaşa Mahallesi'nde saat 14.44'de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür." denildi.

Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.