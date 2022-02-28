İstanbul Valiliğinden Beyoğlu'ndaki izinsiz gösteriyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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İstanbul Valiliğinden Beyoğlu'ndaki izinsiz gösteriyle ilgili açıklama Açıklaması

28.02.2022 20:07
İstanbul Valiliğinden Beyoğlu'ndaki izinsiz gösteriyle ilgili açıklama Açıklaması

İstanbul Valiliği, İstiklal Caddesi'nde uyarılara rağmen eylem yapan gruptan 26 kişinin yakalandığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, İstiklal Caddesi'nde uyarılara rağmen eylem yapan gruptan 26 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi'nde toplanan bir grubun saat 17.00 sıralarında insan zinciri oluşturarak bir şeride asılmış faturalarla birlikte çeşitli sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptığı belirtildi.

Söz konusu gruba, İstiklal Caddesi'nin toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kapalı, yapılan eylemin "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na aykırı olduğu defaatle söylenerek, eylemlerinin sona erdirilmesinin istendiği aktarılan açıklamada, "Uyarılara rağmen eylem yapmakta ısrar eden gruptan 26 şahıs yakalanmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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İstanbul Valiliği, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul Valiliğinden Beyoğlu'ndaki izinsiz gösteriyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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