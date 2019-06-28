Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliğinden Boğaz'daki gürültü kirliliğini önlemek için çalışma
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul Valiliğinden Boğaz'daki gürültü kirliliğini önlemek için çalışma

55 dakika önce

İstanbul Valiliği, Boğaz'daki gürültü kirliğinin önüne geçmek için gündüz zaman diliminde 70, akşam zaman diliminde 63, gece zaman diliminde 55 desibel sınırlarının aşılıp aşılmadığının kontrol edileceğini, sınırı aşan deniz araçlarına idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

İstanbul Valiliğinden Boğaz'daki gürültü kirliliğini önlemek için çalışma, System.String[]
İstanbul Valiliği, Boğaz'daki gürültü kirliğinin önüne geçmek için gündüz zaman diliminde 70, akşam zaman diliminde 63, gece zaman diliminde 55 desibel sınırlarının aşılıp aşılmadığının kontrol edileceğini, sınırı aşan deniz araçlarına idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, İstanbul Boğazı'nda turistik ve eğlence amaçlı tur düzenleyen gezi teknelerinin yüzer tesis ve ticari yatların aşırı gürültü kirliliğine neden oldukları ihbarı üzerine harekete geçti. Sektör temsilcilerinin iştirakleriyle bugün yapılan toplantıda, deniz araçlarının gürültü değerlerinin 3 Temmuz 2019 tarihine kadar Çevre Mevzuatının öngördüğü sınırlara uygun hale getirmeleri konusunda duyuru yapıldı. İstanbul Valiliğinden, toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde çeşitli kaynaklardan Valiliğimize intikal eden şikayetlere göre; İstanbul Boğazı'nda turistik ve eğlence amaçlı tur düzenleyen gezi teknelerinin, yüzer tesis ve ticari yatların aşırı gürültü kirliliğine yol açtığı, çevrede rahatsızlığa sebebiyet verdikleri anlaşılmıştır. Söz konusu olumsuzluğun giderilmesi amacıyla ilgili paydaşların katılım ve destekleriyle gerekli denetim ve önleme çalışmaları Valiliğimizce başlatılmıştır. Sektör temsilcilerinin iştirakleriyle bugün yapılan toplantıda bahse konu deniz araçlarının gürültü değerlerini 03 Temmuz 2019 tarihine kadar Çevre Mevzuatının öngördüğü sınırlara uygun hale getirmeleri konusunda duyuru yapılmıştır. Belirtilen tarihten sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince boğaz hattında yoğun denetimler yapılacak, yasal sınırları aşan gürültü kirliliğine yol açan deniz araçları hakkında yasal işlem yapılacaktır. Söz konusu denetimlerde turistik ve eğlence amaçlı tur düzenleyen gezi tekneleri, yüzer tesis ve ticari yatlardan kaynaklanan gürültünün; gündüz zaman diliminde 70, akşam zaman diliminde 63, gece zaman diliminde 55 desibel sınırlarını aşıp aşmadığı kontrol edilecektir. Sınır değerleri aştığı tespit edilenlere 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince idari para cezası uygulanacaktır" denildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:50 Kaynak: İHA
İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



49 ünlü isim, hakim karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu'na destek oldu Bedelli ücreti bu yıl için 31 bin liraya sabitlendi Sunucu Metin Uca'nın cinsel içerikli film yıldızını kullanarak yaptığı paylaşıma tepki yağdı ABD'li oyuncu Steven Seagal Türkiye'de

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 20:45:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliğinden Boğaz'daki gürültü kirliliğini önlemek için çalışma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]