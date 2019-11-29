Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliğinden Çatalca'da bir kadının gözaltına alınmasına ilişkin açıklama Açıklaması
Son Dakika Güncel İstanbul Valiliğinden Çatalca'da bir kadının gözaltına alınmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valiliğinden Çatalca'da bir kadının gözaltına alınmasına ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

İstanbul Valiliği, Çatalca'da gözaltına alınan kadınla ilgili bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden Çatalca'da bir kadının gözaltına alınmasına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

İstanbul Valiliği, Çatalca'da gözaltına alınan kadınla ilgili bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çatalca'da 28 Kasım'da D.Ö'nün gözaltına alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"D.Ö adlı şahsın, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındı' şeklindeki haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Çatalca ilçemizde 28 Kasım'da Cumhuriyet Meydanı'nda N.Y adlı şahsa hakaretlerde bulunan ve başörtüsüne yönelik saldırı gerçekleştiren D.Ö isimli şahıs, aynı gün saat 22.00 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şüphelinin gözaltına alınması ve yargı mercilerine sevki 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve hakaret' suçları olup, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

Çatalca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:30 Kaynak: AA
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