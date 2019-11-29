İstanbul Valiliğinden Çatalca'da gözaltına alınan şahısla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, Çatalca'da gözaltına alınan şahısla ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındı' haber ve iddialarının gerçeği yansıtmadığını, şahsın aynı gün içinde bir kişiye hakaretler ederek başörtüsüne saldırdığı için gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, D.Ö. isimli şahsın Çatalca'da gözaltına alınmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarından çıkan 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındı' haberlerinin ve iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Çatalca ilçemizde 28.11.2019 tarihinde gözaltına alınan D.Ö. adlı şahsın bazı basın yayın organlarında yer alan 'Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındı' haber ve iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Çatalca ilçemizde 28.11.2019 Perşembe günü Cumhuriyet Meydanı'nda N.Y. adlı şahsa hakaretlerde bulunan ve başörtüsüne yönelik saldırı gerçekleştiren D.Ö isimli şahıs, aynı gün saat 22.00 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şüphelinin gözaltına alınması ve yargı mercilerine sevki 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve hakaret' suçları olup, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.

(İHA)