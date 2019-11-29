Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliğinden Çatalca'da gözaltına alınan şahısla ilgili açıklama
Son Dakika Güncel İstanbul Valiliğinden Çatalca'da gözaltına alınan şahısla ilgili açıklama - Son Dakika

İstanbul Valiliğinden Çatalca'da gözaltına alınan şahısla ilgili açıklama

6 saat önce

İstanbul Valiliği, Çatalca'da gözaltına alınan şahısla ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındı' haber ve iddialarının gerçeği yansıtmadığını, şahsın aynı gün içinde bir kişiye hakaretler ederek başörtüsüne saldırdığı...

İstanbul Valiliğinden Çatalca'da gözaltına alınan şahısla ilgili açıklama, System.String[]

İstanbul Valiliği, Çatalca'da gözaltına alınan şahısla ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındı' haber ve iddialarının gerçeği yansıtmadığını, şahsın aynı gün içinde bir kişiye hakaretler ederek başörtüsüne saldırdığı için gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, D.Ö. isimli şahsın Çatalca'da gözaltına alınmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarından çıkan 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındı' haberlerinin ve iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Çatalca ilçemizde 28.11.2019 tarihinde gözaltına alınan D.Ö. adlı şahsın bazı basın yayın organlarında yer alan 'Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındı' haber ve iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Çatalca ilçemizde 28.11.2019 Perşembe günü Cumhuriyet Meydanı'nda N.Y. adlı şahsa hakaretlerde bulunan ve başörtüsüne yönelik saldırı gerçekleştiren D.Ö isimli şahıs, aynı gün saat 22.00 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şüphelinin gözaltına alınması ve yargı mercilerine sevki 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve hakaret' suçları olup, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Çatalca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti Meteoroloji Doğu Anadolu'yu uyardı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 02:37:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliğinden Çatalca'da gözaltına alınan şahısla ilgili açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]