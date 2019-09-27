Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun deprem toplantısına çağrılmadığı haberlerini yalanladı
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İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun deprem toplantısına çağrılmadığı haberlerini yalanladı

1 saat önce

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısına davet edilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında İstanbul İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen 'deprem' toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği yönünde haberler çıkmıştı. İstanbul Valiliği çıkan haberlerin doğruluğu yansıtmadığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da dün meydana gelen deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında bütün kurumların en üst düzeydeki temsilcilerinin iştirakleriyle bir değerlendirme toplantısı yapıldığı anımsatıldı.

VALİLİK: HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Yapılan bu toplantı sonrasında gece boyunca sürecek Afet Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyetlerinin, sabah 10.00'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Hasdal Yerleşkesinde tekrar değerlendirilmesinin kararlaştırıldığı, bugünkü toplantı için tüm katılımcıların bizzat orada bilgilendirildiği ve davet edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği, İstanbul depremi sonrasında kurum temsilcileriyle yapılan toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu. Valiliğin hesabından yapılan paylaşımda "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat Oktay başkanlığında; İçişleri Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Valimiz, AFAD Başkanı ve ilgili kurum temsilcileriyle İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde 26 Hizmet Grubunun çalışmalarını değerlendirme toplantısı yapılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yer almadığı görülmüştü ve bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları, "Bu şehrin bir değil iki kez seçilmiş başkanı Ekrem İmamoglu ve depremle ilgili iştiraklerinin kurmayları nerede Sn. Vali?" şeklinde tepki göstermişti ve İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddia edilmişti.

İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun deprem toplantısına çağrılmadığı haberlerini yalanladı
Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:20 Kaynak: AA
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