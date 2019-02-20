İstanbul Valiliğinden Deprem Açıklaması
1 saat önce
İSTANBUL Valiliği, Çanakkale Ayvacık merkezli depreme ilişkin açıklamasında İstanbul'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.
İSTANBUL Valiliği, Çanakkale Ayvacık
merkezli depreme ilişkin açıklamasında İstanbul
'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Saat 22.15 itibariyle GAMER, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve diğer haber merkezleriyle yapılan görüşmelerde;
Çanakkale Ayancık
merkezli deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:25 Kaynak: DHA
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