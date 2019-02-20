Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliğinden Deprem Açıklaması

İstanbul Valiliğinden Deprem Açıklaması

1 saat önce

İSTANBUL Valiliği, Çanakkale Ayvacık merkezli depreme ilişkin açıklamasında İstanbul'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden Deprem Açıklaması, System.String[]
İSTANBUL Valiliği, Çanakkale Ayvacık merkezli depreme ilişkin açıklamasında İstanbul'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Saat 22.15 itibariyle GAMER, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve diğer haber merkezleriyle yapılan görüşmelerde;

Çanakkale Ayancık merkezli deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:25 Kaynak: DHA

Ayvacık, Çanakkale, İstanbul, Güncel
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