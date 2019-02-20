Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliğinden Deprem Açıklaması

İstanbul Valiliğinden Deprem Açıklaması

1 saat önce

İstanbul Valiliği merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve İstanbul'da da hissedilen deprem ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Valiliğinden Deprem Açıklaması, System.String[]
İstanbul Valiliği merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve İstanbul'da da hissedilen deprem ile ilgili açıklama yaptı.

Çanakkale Ayvacık'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. Açıklamada, "Saat 22.15 itibarıyla GAMER, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve diğer haber merkezleriyle yapılan görüşmelerde, Çanakkale Ayvacık merkezli deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:58 Kaynak: İHA

Ayvacık, Çanakkale, İstanbul, Güncel
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