Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması
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İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması

1 saat önce

İstanbul Valiliğinden Silivri açıklarında meydana gelen depreme ilişkin açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliğinden Silivri açıklarında meydana gelen depreme ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00'de 4.6 Mw şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" denildi.

İstanbul Valiliğinden Silivri açıklarında meydana gelen 4,6 şiddetindeki depreme ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, AFAD, AKOM, 112, 155 ve 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı belirtildi.

AÇIKLAMANIN TAM METNİ ŞÖYLE:

"İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre; Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00'de 4.6 Mw şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir.

Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

(İHA)

İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması

İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:10 Kaynak: İHA
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İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması
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