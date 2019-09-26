İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması

İstanbul Valiliğinden deprem sonrası yapılan açıklamada herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı belirtildi.



İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:



"İçişleri Bakanlığı (AFAD) Acil Durum Yönetim Başkanlığı 'ndan alınan bilgilere Marmara Denizi Silivri açıklarında bugün saat 13: 59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimizin yakından takibi devam etmektedir." - İSTANBUL