Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması

1 saat önce

İstanbul Valiliğinden deprem sonrası yapılan açıklamada herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı belirtildi.

İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması, System.String[]

İstanbul Valiliğinden deprem sonrası yapılan açıklamada herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı belirtildi.


İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:


"İçişleri Bakanlığı (AFAD) Acil Durum Yönetim Başkanlığı 'ndan alınan bilgilere Marmara Denizi Silivri açıklarında bugün saat 13: 59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimizin yakından takibi devam etmektedir." - İSTANBUL

İçişleri Bakanlığı, İstanbul, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki depremle ilgili yeni açıklama: Şu an korkacak bir şey yok
İstanbul'daki depremle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama! Son Dakika: İstanbul Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edildi AFAD'dan İstanbul'daki depremle ilgili önemli uyarı: Hasarlı binalara girmeyin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 15:54:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]