Son Dakika Haberleri: İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması
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İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması

2 gün önce

İstanbul Valiliğinden deprem sonrası yapılan açıklamada herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı belirtildi.

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İstanbul Valiliğinden deprem sonrası yapılan açıklamada herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı belirtildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İçişleri Bakanlığı (AFAD) Acil Durum Yönetim Başkanlığı 'ndan alınan bilgilere Marmara Denizi Silivri açıklarında bugün saat 13: 59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimizin yakından takibi devam etmektedir."

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Deprem, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:55 Kaynak: İHA
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