İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması Açıklaması

6 saat önce

İstanbul Valiliği, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul ve çevre illerden 302 uzman arama-kurtarma personeli ile 28 sağlık personelinin Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile bölgeye hareket ettiğini bildirdi.

İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması Açıklaması, System.String[]

İstanbul Valiliği, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul ve çevre illerden 302 uzman arama-kurtarma personeli ile 28 sağlık personelinin Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile bölgeye hareket ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, THY uçağıyla bölgeye gönderilen ilk ekip içerisinde AFAD'ın İstanbul, Bursa, Sakarya ve Kocaeli birimlerinin yanı sıra İstanbul UMKE, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil, İHH İnsani Yardım Vakfı, AKUT, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Arnavutköy, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa ve Kadıköy belediyelerine bağlı toplam 330 personelin bulunduğu, 57 personelden oluşan bir diğer arama-kurtarma ekibinin ise kara yolu üzerinden deprem bölgesine doğru yola çıktığı belirtildi.

Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak 2 askeri kargo uçağı ile 16 araç ve uzman arama-kurtarma personellerinin bölgeye gönderileceği aktarılan açıklamada, 2 UMKE ekibi ile 2 ambulans ve 6 personelden oluşan 112 Acil Sağlık ekibinin de yine kara yolu ile deprem bölgesine hareket ettiği kaydedildi.

Valilik ayrıca, nefroloji, genel cerrahi ve acil hizmetler gibi branşlarda, gönüllü 20 uzman hekimden oluşan sağlık ekibinin de en kısa sürede hava yolu ile deprem bölgesine gönderileceğini bildirdi.

Açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:52 Kaynak: AA
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