İstanbul Valiliğinden Esenyurt'taki Kavgaya İlişkin Açıklama
57 dakika önce
İSTANBUL Valiliği Esenyurt'ta çıkan kavgaya ilişkin açıklama yaptı.
İSTANBUL Valiliği Esenyurt
'ta çıkan kavgaya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Esenyurt ilçemizdeki bir düğünde üç vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet veren üç şüpheli gözaltına alınmıştır. İlçe Kaymakamlığımız koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve başta Sinoplular Derneğimiz olmak üzere sağduyulu hemşerilerimizin işbirliğiyle provakatif girişimler başarısız olmuştur. Yaralanan vatandaşlarımız sevk edildikleri hastanelerde ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmişlerdir.
Buna rağmen bahsedilen olayda ölen ya da öldürülen hiçbir kimse olmadığı halde, sosyal medya yoluyla halkı kin ve nefrete sevk etmeye vatandaşlarımız ve yabancı misafirler arasında gerginliğe yol açabilecek provakatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Söz
konusu paylaşımlarda bulunanların tespiti ve haklarında yasal işlemlerin derhal başlatılmasıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü harekete geçirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:17 Kaynak: DHA
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