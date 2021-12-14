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İstanbul Valiliğinden Esenyurt'taki yangın faciasıyla ilgili açıklama - Son Dakika

İstanbul Valiliğinden Esenyurt'taki yangın faciasıyla ilgili açıklama

14.12.2021 09:30
İstanbul Valiliğinden Esenyurt'taki yangın faciasıyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta 4 çocuğun hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta 4 çocuğun hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde gece 02.00 sıralarında 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında yabancı uyruklu oldukları öğrenilen Besme Hammud(5), Şahin Hammud (9), Ahmet Hammud (9) ve Selva Hammud(1) çocuklar hayatını kaybetmiş, Anne Fatma Hammud(39) ile Sakkar Hammud(2) hastaneye kaldırılmıştı. Anne ve diğer çocuğunun hastanedeki tedavileri sürerken, İstanbul Valiliği yangın faciasıyla ilgili yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 02.50 sıralarında Esenyurt ilçemizin Üçevler Mahallesi 887 sokakta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katındaki ikamette yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilerek müdahale edilmiş ve yangın söndürülmüştür. Çıkan yangında yabancı uyruklu 4 çocuk hayatını kaybetmiş, çocukların annesi ve 1 çocuk kurtarılmıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan elim olayda hayatını kaybeden çocuklara Allah'tan rahmet, acılı ailemize sabırlar dileriz. Esenyurt ilçemize ve Üçevler Mahallesi sakinlerine geçmiş olsun" denildi. - İSTANBUL

İstanbul Valiliği, Esenyurt, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Valiliğinden Esenyurt'taki yangın faciasıyla ilgili açıklama - Son Dakika


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